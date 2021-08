Dresden

In der Nacht zum Donnerstag sind Unbekannte in ein Firmengebäude an der Vorwerkstraße in Friedrichstadt eingedrungen.

Die Täter verschafften sich auf noch unbekannte Weise Zutritt zum Gebäude und brachen mehrere Zimmertüren im Inneren auf, wie die Polizei mitteilte. Sie durchsuchten die Räume und stahlen dabei eine Digitalkamera und einen Autoschlüssel im Gesamtwert von rund 2 700 Euro.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt, hieß es weiter.

Von tik