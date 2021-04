Dresden

Am Wochenende sind Unbekannte in eine Werkstatt an der Schlüterstraße in Striesen eingebrochen.

Laut Polizeiangaben verschafften sich die Täter Zutritt über eine zerstörte Scheibe im Eingangsbereich. Sie entwendeten eine Vespa und zwei weitere Motorroller. Die beiden anderen Roller ließen sie später beschädigt in der Nähe des Tatortes zurück. Insgesamt beläuft sich der Schaden auf rund 4 000 Euro.

Von tik