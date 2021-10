Dresden

Am Dienstag sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus an der Dostojewskistraße eingebrochen und haben eine Musikanlage sowie Schmuck im Wert von etwa 6.000 Euro gestohlen. Die Täter hebelten eine Terrassentür auf und durchsuchten die Räume. Dabei verursachten sie einen Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Von BW