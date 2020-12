Dresden

Bei einem Einbruch ist ein 50-Jähriger Mann im Schlaf verletzt worden. Die Täter waren in der Nacht zum Donnerstag in ein Vereinshaus an der Herrmann-Michel-Straße in Dresden-Gittersee eingebrochen. Sie hatten unter anderem ein Notstromaggregat und Werkzeug bereitgestellt. Als sie auf den schlafenden Mann stießen, verletzten sie ihn und flüchteten ohne Beute. Der 50-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt wegen räuberischen Diebstahl, Körperverletzung und Einbruch.

Von SL