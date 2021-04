Dresden

In der Nacht zum Sonntag sind Unbekannte in Friedrichstadt in eine Mehrfamilienhauswohnung an der Berliner Straße eingebrochen.

Die Täter öffneten dabei gewaltsam die Wohnungstür und stahlen nach Polizeiangaben ein Paar Turnschuhe im Wert von rund 150 Euro. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 300 Euro.

Von tik