Dresden

Am Freitag sind Unbekannte in ein Café an der Kesselsdorfer Straße eingebrochen. Die Täter zerstörten das Schloss eines Fenstergitters und drangen in die Räume ein. Anschließend durchsuchten sie diese. Ob etwas gestohlen wurde, ist nicht bekannt. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 5.000 Euro

Von DNN