Dresden

In der Nacht zum Montag sind Unbekannte in ein Café an der Görlitzer Straße eingebrochen und haben einen Schaden von insgesamt 3000 Euro verursacht. Sie verschafften sich durch den Zugang, indem sie die Kellertür und weitere Türen zu den Gewerberäumen aufhebelten und stahlen einen Tresor mit rund 2000 Euro Bargeld. Der Sachschaden wurde mit 1000 Euro beziffert.

Von PS