Dresden

Unbekannte sind am Wochenende in die Berufsschule an der Semperstraße in der Südvorstadt eingebrochen. Die Täter zerschlugen eine Glastür und drangen in die Schule ein. Sie brachen Büro- sowie Schulungsräume auf und entwendeten Computertechnik. Außerdem öffneten sie einen Getränkeautomat und stahlen die Geldkassette. Angaben zum Wert des Diebesgutes und der Höhe des entstandenen Schadens liegen noch nicht vor.

Von DNN