Dresden

In der Nacht zum Mittwoch sind Unbekannte in eine Bäckereifiliale in einem Lebensmittelmarkt an der Dresdner Straße eingebrochen. Die Täter öffneten gewaltsam die Schiebetür und gelangten so in den Verkaufsraum des Backwarenstandes. Sie wurden offensichtlich gestört und flüchteten. Der Sachschaden beläuft sich auf 500 Euro. Gestohlen wurde nach ersten Erkenntnissen nichts.

Im Rahmen der Untersuchung des Tatortes stellten die ermittelnden Beamten fest, dass auf gleiche Weise auch in einen Lebensmittelmarkt an der Meißner Straße eingebrochen worden war. Auch hier konnte bisher kein Diebstahl festgestellt werden.

Von PS