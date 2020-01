Dresden

Am Montagabend sind Unbekannte in eine Bäckerei an der Waldschlößchenstraße in der Radeberger Vorstadt eingebrochen. Laut Polizei versteckten sich die Täter während der Öffnungszeiten im Gebäude. Nach Ladenschluss kappten sie dann die Stromversorgung und versuchten vergeblich einen Tresor zu öffnen. Aus einer Kasse stahlen sie rund 200 Euro. Der Sachschaden beträgt etwa 2000 Euro.

Von DNN