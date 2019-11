Dresden

In das Grüne Gewölbe der Staatlichen Kunstsammlungen in Dresden ist in der Nacht zum Montag ein Einbruch verübt worden. Wie ein Sprecher der Dresdner Polizei gegenüber der LVZ erklärte, verschafften sich die Täter in den frühen Morgenstunden Zutritt zum Gebäude. „Der Einbruch fand im Erdgeschoss des Grünen Gewölbes statt“, so der Behördensprecher weiter. In diesem Teil des Gebäude ist die Ausstellung „Historisches Grüne Gewölbe“ untergebracht.

Das Museum ist die frühere Schatzkammer der Wettiner Fürsten und beinhaltet aktuell mehr als 4000 Kunstwerke, zum Teil einzigartige Exponate. In welchem Umfang Ausstellungsgegenstände gestohlen wurden, ist bisher nicht bekannt. „Unsere Tatortgruppe ist vor Ort, zum jetzigen Zeitpunkt lassen sich noch keine genauen Angaben machen“, so der Behördensprecher weiter.

Kretschmer : Werte, die hart erarbeitet wurden

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) zeigt sich in einer ersten Stellungnahme bestürzt über den Einbruch. „Nicht nur die Staatlichen Kunstsammlungen wurden bestohlen, sondern wir Sachsen!“, erklärte der Unionpolitiker. Die Werte, die im Grünen Gewölbe und im Residenzschloss zu finden seien, „sind von den ‎Menschen im Freistaat Sachsen über viele Jahrhunderte hart erarbeitet wurden“, so Kretschmer weiter. „Man kann die ‎Geschichte unseres Landes, unseres Freistaates nicht verstehen, ohne das Grüne Gewölbe und ‎die Staatlichen Kunstsammlungen Sachsens.“

Eines der wertvollsten Stücke des Grünen Gewölbes wird derzeit im Metropolitan Museum of Art in New York ausstellt - der Grüne Diamant. Das Hut-Schmuckstück mit dem einzigartigen Stein von 41 Karat und natürlicher Färbung gilt als spektakulärste Leihgabe der Ausstellung „Making Marvels: Science and Splendor at the Courts of Europe“ des Metropolitan Museum of Art.

Von Matthias Puppe