Dresden

In der Nacht zum Sonntag sind Unbekannte in ein Verkaufszelt auf dem Weihnachtsmarkt an der Hauptstraße eingebrochen. Die Kriminellen verschafften sich gewaltsam Zugriff zum Zelt und durchwühlten das Innere. Ihre Beute fiel passend zum Beginn der Weihnachtszeit aus: Stollen, Gebäck sowie alkoholische Getränke im Wert von mehreren hundert Euro.

Von mb