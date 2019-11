Dresden

Unbekannte sind am vergangenen Wochenende in mehrere Baucontainer auf einer Baustelle an der Hirschfelder Straße eingedrungen.

Die Täter versuchten zunächst die Türen der Container aufzubrechen, was nicht gelang. Daraufhin rissen sie gewaltsam die Außenjalousien ab und durchsuchten die Räume. Sie stahlen unter anderem Kleidung und Kabel. Aus einem Radlader entwendeten sie außerdem etwa 40 Liter Diesel. Der Gesamtwert des Diebesgutes beläuft sich auf ca. 550 Euro. Der Sachschaden wurde mit rund 4.500 Euro beziffert.

Von ps