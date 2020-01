Dresden

Unbekannte sind in der Nacht zum Sonntag in das Vereinslokal der Kleingartenanlage an der Lübecker Straße in der Friedrichstadt eingebrochen. Die Täter rissen ein Fenstergitter aus der Verankerung und stiegen in das Gebäude ein. Bei dem Einbruch stahlen sie einen Tresor, Computertechnik und eine Musikanlage. Sie versuchten offenbar auch, den Zigarettenautomat aufzubrechen – allerdings erfolglos. Der Wert des Diebesguts beträgt etwa 4600 Euro und der Sachschaden rund 2500 Euro. Das teilte die Polizei mit.

Von DNN