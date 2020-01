In der Nacht zum Donnerstag sind Unbekannte in ein Tonstudio an der Hauptstraße in der Inneren Neustadt eingebrochen. Dabei erbeuteten die Täter technische Gerät im Wert von mehreren tausend Euro. Anschließend brachen sie in ein Büro im Erdgeschoss ein und erweiterten ihre Beute. Die Summe der gestohlenen Geräte beträgt rund 11.000 Euro.