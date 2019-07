Dresden

Unbekannte Täter sind am Dienstagvormittag unbemerkt in ein Einfamilienhaus an der Ernst-Toller-Straße eingebrochen. Sie hebelten die Terrassentür des Hauses auf und durchsuchten die Räume. Sie stahlen unter anderem eine fünfstellige Summe Bargeld, zwei Drohnen, Armbanduhren und Digitalkameras. Der Wert des Diebesgutes beträgt nach erster Übersicht 20 000 Euro. Der Sachschaden wurde noch nicht beziffert.

Von PS