Dresden

Bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Südvorstadt haben die Täter Schmuck und Armbanduhren im Wert von rund 6000 Euro entwendet. Wie die Polizei mitteilte, stiegen die Einbrecher am Freitagabend zwischen 17.30 Uhr und 22.45 Uhr in das Gebäude an der Leonhard-Frank-Straße ein. Dazu zerstörten sie die Verglasung der Terrassentür.

Von DNN