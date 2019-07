Dresden

In der Nacht von Freitag auf Sonnabend sind zwei Bäckereifilialen in Dresden von Einbrechern heimgesucht worden. Aus dem Tresor einer Bäckerei an der Gompitzer Höhe in Pennrich entwendeten die Langfinger laut Polizeiangaben rund 1500 Euro. Aus einer Filiale an der Schnorrstraße in der Südvorstadt ließen Diebe rund 150 Euro Bargeld mitgehen. Zur Höhe des Sachschadens liegen der Polizei noch keine Angaben vor. Auch sei nicht bestätigt, ob die Einbrüche im direkten Zusammenhang stehen.

Von DNN