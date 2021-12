Dresden

Am Morgen des Heiligabends ist ein Dieb in die Sparkassen-Filiale an der Gottfried-Keller-Straße eingebrochen. Laut Polizeiangaben schlug er gegen 7.45 Uhr mit einem Stein die Scheibe der Tür ein, die den Selbstbedienungsbereich mit den Filialräumen verbindet. Daraus nahm er einen Koffer mit nicht registrierter Post mit. Wie hoch der Schaden ist, konnte die Polizei nicht beziffern.

Der Täter trug unter anderem eine Kapuzenjacke und einen Mundschutz, teilten die Beamten weiter mit.

Von ttr