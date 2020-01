Dresden

Unbekannte sind in der Nacht zum Mittwoch in das Büro eines Lebensmittelmarktes an der Pfotenhauerstraße im Stadtteil Johannstadt eingebrochen. Die Täter hebelten ein Fenster auf und durchsuchten den Raum. Dabei erbeuteten sie unter anderem einen Tresor mit Bargeld als auch Wechselgeld aus einer Schublade. Der gestohlene Endbetrag: rund 5000 Euro. Die Polizei nannte darüber hinaus einen entstandenen Sachschaden von etwa 1000 Euro.

Von DNN