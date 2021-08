Dresden

Bislang unbekannte Täter sind in den vergangenen Tagen in ein Bürogebäude an der Lingnerallee in der Pirnaischen Vorstadt eingebrochen.

Laut Polizei drangen die Einbrecher auf unbekannte Weise in das Erdgeschoss ein und brachen die Tür zu den Büroräumen auf.

Sie durchsuchten das Büro und entwendeten dabei zwei Laptops, einen Akkuschrauber sowie eine Spardose mit Kleingeld. Der Wert des Diebesgutes ist noch nicht bekannt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 100 Euro.

Von tik