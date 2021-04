Dresden

In der Nacht zum Donnerstag sind Unbekannte in eine Firma an der Straße Am Eiswurmlager in Coschütz eingebrochen.

Nach Angaben der Polizei schlugen die Täter ein Fenster ein und verschafften sich Zutritt zum Büro. Sie durchsuchten die Räume und stahlen dabei acht Drohnen sowie weitere Technik im Gesamtwert von ungefähr 50 000 Euro. Der Sachschaden ist noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von tik