Dresden

Unbekannte sind am Wochenende in ein Bürogebäude an der Neuländer Straße in Trachau eingebrochen.

Nach Angaben der Polizei hebelten die Täter ein Fenster auf der Rückseite des Gebäudes auf und verschafften sich so Zutritt. Sie öffneten gewaltsam mehrere Bürotüren und durchsuchten die Räume. Dabei stahlen sie Computertechnik im Wert von rund 1 000 Euro. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 3 000 Euro.

Von tik