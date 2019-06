Dresden

Mit rund 8000 Euro Beute haben Einbrecher ein Lokal in Pieschen verlassen. Die Unbekannten waren am Samstagvormittag durch ein Fenster gewaltsam in die Räume an der Leipziger Straße eingedrungen. Dort hebelten sie Geldspielautomaten auf und entwendeten das darin befindliche Bargeld. Außerdem stahlen sie aus einer Geldkassette zwei Tagesumsätze und das Wechselgeld. Der Sachschaden wurde laut Polizei mit weiteren rund 21 000 Euro angegeben.

Von ttr