Dresden

In der Nacht zum Mittwoch haben unbekannte Diebe in Dresden-Niedersedlitz dicke Beute gemacht. Dazu drangen sie in ein Geschäft an der Sosaer Straße ein. Sie hebelten eine Tür auf und gelangen somit in dieses hinein.

Zehn E-Bikes im Wert von etwa 25,000 Euro wurden dabei entwendet. Außerdem brachen die Diebe eine leere Kasse auf. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hebelten die Täter eine Tür auf und gelangten somit in das Geschäft.

Der Sachschaden beträgt etwa 4.000 Euro.

Von SP