Einbrecher setzen leerstehendes Haus unter Wasser

Dresden

Die Flut kam irgendwann in den vergangenen drei Wochen. Einbrecher haben ein zum Verkauf stehendes Einfamilienhaus in Dresden-Meußlitz unter Wasser gesetzt. Wie die Polizei mitteilte, hatten die unbekannten Täter zwischen 26. August und 13. September das Türschloss manipuliert und waren so ins Gebäude gelangt. In der Küche öffneten sie das Ventil der Spüle. Das Wasser überschwemmte das gesamte Erdgeschoss und den Keller. Den entstandenen Sachschaden schätzen die Beamten auf etwa 20 000 Euro.

Von ttr