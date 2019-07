Dresden

Einbrecher haben auf der Meschwitzstraße im Industriegelände die Eingangstür zu einem Bürokomplex aufgehebelt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, brachen die Täter die Türen zu weiteren Räumen auf. Aus dem Büro einer Werbeagentur transportierten die Langfinger einen etwa 550 Kilogramm schweren Tresor in einen weiteren Raum und öffneten diesen mit brachialer Gewalt. Dabei verursachten die Einbrecher einen kleinen Brand, der aber von selbst erlosch. Die Beute beträgt nach Angaben der Polizei mehrere tausend Euro. Angaben zum Sachschaden lagen am Sonntag noch nicht vor.

Von DNN