Dresden

Insgesamt drei Dresdner Geschäfte einer Optikerkette sind am Wochenende Opfer von Einbrechern geworden. Am Merianplatz drangen die Täter über den Notausgang in die Filiale ein und durchsuchten die Räume. Schließlich brachen sie einen Tresor auf und flüchteten unerkannt mit rund 3000 Euro Bargeld.

An der Prohliser Allee wurde in ein Brillengeschäft derselben Kette eingebrochen. Hier erbeuteten die Einbrecher etwa 1500 Euro aus einer Geldkassette und weitere 250 Euro aus der Kasse.

Auch eine Filiale an der Seestraße meldete einen Einbruch. Hier fehlten ebenfalls rund 3000 Euro aus einem Tresor.

Insgesamt entstanden zusätzlich etwa 3000 Euro Sachschaden. Ob die drei Fälle im Zusammenhang stehen, untersucht derzeit die Polizei.

Von kcu