Dresden

Recht umfangreiche Beute machten Einbrecher an der Stauffenbergallee. Am Donnerstagabend fiel auf, dass sich Einbrecher in dem leerstehenden Mehrfamilienhaus bedient hatten. Sie überstiegen einen Zaun, kletterten im ersten Obergeschoss durch ein Fenster und stahlen unter anderem ein Schlauchboot und einen Bootsmotor. Auf dem Grundstück steht außerdem ein Segelboot, das durchsucht wurde. Nach ersten Erkenntnissen fehlt daraus aber nichts.

Von fkä