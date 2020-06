Dresden

Einbrecher sind in der Nacht zum Donnerstag in eine Erdgeschosswohnung an er Weißeritzstraße eingebrochen.

Zunächst versuchten die Täter zwei Fenster der Wohnung aufzuhebeln, was ihnen nicht gelang. Anschließend brachen sie die Tür auf und durchsuchten die Räume. Letztlich stahlen sie eine Angelausrüstung im Wert von etwa 400 Euro. Der entstandene Sachschaden ist nicht bekannt.

