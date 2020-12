Dresden

Auf frischer Tat ertappt haben Bewohner einen Einbrecher in der Nacht zum Mittwoch in der Dresdner Südvorstadt. Die Polizei ermittelt gegen einen 32-Jährigen. Der Tatverdächtige soll zwei Kellerboxen in einem Mehrfamilienhaus an der Eisenstuckstraße aufgebrochen haben. Weil die Anwohner verdächtige Geräusche aus dem Keller gehört hatten, schlossen sie den Einbrecher bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei ein. Beamte nahmen ihn fest.

Von SL