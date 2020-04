Dresden

In der Nacht zum Donnerstag hat ein Einbrecher rund 2000 Euro aus einem Lebensmittelgeschäft an der Schäferstraße gestohlen. Der Täter zerstörte die Scheibe der Eingangstür und stahl das Bargeld aus aus der Kasse. Anschließend flüchtete er mit einem Fahrrad in Richtung Wachsbleichstraße.

Der Mann war etwa 18 bis 25 Jahre alt, ca. 1,70 Meter bis 1,75 Meter groß und von schlanker Statur. Bekleidet war er mit einer schwarzen Hose und einer Steppjacke.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt oder zur Identität des Täters machen können. Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden unter der Telefonnummer (0351) 483 22 33 entgegen.

Von kcu