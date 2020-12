Einbrecher „bedienen“ sich in Kosmetikstudios in der Dresdner Neustadt

Dresden

Zwei Kosmetikstudios in der Dresdner Neustadt sind vor Weihnachten Opfer von Einbrechern geworden. In dem Geschäft in der Äußeren Neustadt schlugen die Diebe zwischen 22. Dezember, 15.30 Uhr, und 23. Dezember, 11.15 Uhr zu, teilte die Polizei mit. Die Ganoven durchsuchten alle Räume und Schränke und nahmen Kosmetikwerkzeug und Pflegeprodukte im Wert von etwa 10 000 Euro mit.

In der Nacht vor Heiligabend erwischte es ein Kosmetikstudio in der Inneren Neustadt. Die Einbrecher hebelten die Personaleingangstür auf und durchsuchten auch in diesem Geschäft alle Möbel. Die Beute fiel allerdings nicht so üppig aus: etwa 30 bis 40 Euro und Kosmetika im Wert von etwa 500 Euro.

Von ttr