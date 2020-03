Dresden

Einbrecher sind am Donnerstagabend in einer Sporthalle an der Thomaestraße auf Beutezug gegangen. Wie die Polizei mitteilt, stahlen sie aus einem Umkleideschrank eine Geldbörse mit Bargeld und persönlichen Dokumenten sowie einen Schlüsselbund.

Kurze Zeit später bemerkten Anwohner eines Hauses an der Fetscherstraße zwei unbekannte Männer im Keller. Diese hatten bereits mehrere Kellerboxen aufgebrochen, flüchteten aber ohne Diebesgut. Offenbar waren sie mit dem zuvor entwendetem Schlüssel in das Haus gelangt. An den Kellern entstand ein Schaden von rund 100 Euro.

Von DNN