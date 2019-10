Dresden

Am Mittwochabend gegen 20.45 Uhr wollten Polizisten einen Mercedes E 280 auf der Karl-Marx-Straße kontrollieren. Der Fahrer des Wagens ignorierte die Zeichen der Beamten und fuhr mit hoher Geschwindigkeit davon. Die Beamten konnten den Flüchtigen auf der Meschwitzstraße stoppen.

Der Grund der Flucht wurde schnell offenbar. Der 44-jährige Fahrer des Wagens konnte keinen gültigen Führerschein vorweisen. Zudem waren am Mercedes falsche Nummernschilder angebracht und das Fahrzeug war nicht pflichtversichert. Gegen den Mann wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Bei einer Kontrolle des Beifahrers stellten die Beamten rund 30 Gramm Marihuana fest. In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Dresden durchsuchten Polizisten in der Folge die Wohnung des jungen Mannes in Dresden-Ockerwitz. Dabei stellten die Beamten weitere rund 500 Gramm Marihuana sowie diverse Drogenutensilien sicher. Der 24-Jährige wurde festgenommen. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Von ps