In Radebeul hat am Mittwochabend das Dach eines Mehrfamilienhauses gebrannt. Die Mieter konnten nicht in ihre Wohnungen zurückkehren. Ein Bewohner musste mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Er wollte seine Katzen retten.

