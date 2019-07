Dresden

Die Serie von E-Bike-Diebstählen in Dresden reißt nicht ab. In der Nacht zum Montag ereigneten sich gleich drei neue Diebstähle in der Seevorstadt. Von einem Parkplatz an der Zinzendorfstraße entwendeten unbekannte Täter zwei Räder der Marke Haibike im Gesamtwert von 4000 Euro. Beide E-Bikes waren an einer Laterne angeschlossen.

In unmittelbarer Nähe verschwand auch in der Nacht zum Dienstag ein E-Bike derselben Marke. Das etwa 3000 Euro teure Rad war am Fahrradträger eines Wohnmobils angeschlossen.

