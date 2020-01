Dresden

Unbekannte sind in der Nacht zum Mittwoch in den Keller eines Mehrfamilienhauses an der Uttewalder Straße in Gruna eingebrochen. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Täter hebelten die Tür zu dem Haus auf und verschafften sich gewaltsam Zugang in ein Kellerabteil. Sie stahlen ein E-Bike der Marke Rocky-Mountain im Wert von rund 6000 Euro.

Von DNN