Dresden

Ein Unbekannter hat am Donnerstagvormittag ein E-Bike aus einem Autohaus an der Großenhainer Straße gestohlen. Laut Polizei begab sich der Mann gegen 10.45 Uhr in den Verkaufsraum und fuhr mit dem betriebsbereiten Fahrrad im Wert von 10 000 Euro davon. Ein Angestellter versuchte, den Fahrraddieb aufzuhalten. Dieser konnte sich jedoch losreißen und entwischen.

Von ttr