Dresden

In Dresden-Löbtau sind am Donnerstagabend ein parkender Kleintransporter und ein Elektroauto in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr berichtete von mehreren kleinen Explosionen und weiteren Besonderheiten.

Der Kleintransporter konnte schnell gelöscht werden. Da sich die Flammen am E-Auto bereits weit ins Heck gefressen hatten, lag der Brandherd offen und auch hier war gezieltes Löschen möglich. Der Fahrzeugakku blieb unbeschädigt – ein Hauptaugenmerk der Einsatzkräfte, die den ID.3 anschließend stromlos schalteten.

Die Fahrzeuge wurden letztlich von der Döhlener Straße abgeschleppt. Das E-Auto muss zunächst mehrere Tage gesondert auf einer Freifläche abgestellt werden. Diese Vorsichtsmaßnahme gilt für alle Elektrofahrzeuge nach solchen Ereignissen. Sollten die Akkus beschädigt sein und Feuer fangen, entstände im Freien nur geringer Schaden. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Von halk