Dynamo-Fahndung: Zwei weitere Männer stellen sich

Dresden

Knapp eine Woche nach der Veröffentlichung von 20 weiteren Fahndungsfotos im Zusammenhang mit den Krawallen rund um das Rudolf-Harbig-Stadion am 16. Mai haben sich zwei weitere Verdächtige der Polizei gestellt.

Zur Galerie Polizei fahndet erneut nach 20 Dynamo-Randalierern

Die 26 und 28 Jahre alten Männer seien eindeutig identifiziert, meldet die Behörde. Nunmehr werden im Rahmen dieser zweiten Fahndung noch zwölf Männer gesucht, weitere sechs hatten sich im Lauf der vergangenen Woche gestellt. Von den ebenfalls 20 in einem ersten Fahndungsaufruf seit dem 24. Juni gesuchten Personen sind noch acht nicht eindeutig identifiziert.

Gegen die Verdächtigen wird unter anderem wegen schweren Landfriedensbruchs ermittelt. Sie sollen am Tag, an dem Dynamo Dresden der Wiederaufstieg in die Zweite Bundesliga glückte, mit Steinen und Flaschen geworfen haben. Bei den Krawallen wurden unter anderem 185 Polizisten verletzt, auch Journalisten sind angegriffen worden.

Von fkä