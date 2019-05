Dresden

Ein 23-Jähriger ist in der Nacht zu Dienstag von zwei Unbekannten an der Straße Altstrehlen überfallen und verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, sprach das Duo den jungen Mann auf Höhe eines Parks an und forderten Geld. Als der 23-Jährige sich weigerte, schlugen die Täter mehrmals nach ihm und verletzten ihn mit einem Messer am Arm. Erst als sich eine bislang unbekannte Frau näherte, flüchteten die beiden.

Die Unbekannten waren etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß und mit dunklen Jeans sowie dunklen Jacken bekleidet. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zur Tat und zu den Tätern machen können. Insbesondere die unbekannte Frau wird gebeten, sich zu melden. Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden unter der Nummer 0351/483 22 33 entgegen.

Von DNN