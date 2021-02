Dresden

In Dresden-Hellerau hat die Polizei am Donnerstag an diversen Orten kleine Cliptütchen mit Drogen in Tablettenform sichergestellt. Wie die Beamten melden, fanden sich bisher insgesamt 21 kleine Plastiktüten unter anderem auf Parkbänken, vor Mülltonnen, Stromkästen und auch in der Nähe einer Kita.

Mehrere Zeugen hatten die Polizei auf die Ablageorte aufmerksam gemacht. Wer die Drogen deponiert hat, ist bisher nicht bekannt. Ermittelt wird wegen unerlaubten Inverkehrsbringens von Betäubungsmitteln. Zeugen werden gebeten, sich unter (0351) 483 22 33 zu melden.

Von fkä