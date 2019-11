Dresden

Ein mutmaßlicher Drogenhändler ist am Donnerstagabend in die Fänge der Polizei geraten. Ein Zeugenhinweis veranlasste die Beamten dazu, einen zunächst unbekannten Mann im Bereich der Weißeritzstraße während mutmaßlichen Drogenverkäufen zu beobachten. Der 20-Jährige wurde schließlich kontrolliert. Dabei fiel den Polizisten ein weiterer Mann in unmittelbarer Nähe auf, der versuchte, sich in einem Hauseingang zu verstecken. Eine Kontrolle ergab, dass dieser 22-Jährige fast 1500 Euro Bargeld und ein Handy, das zur Fahndung ausgeschrieben war, dabei hatte. Er wurde vorläufig festgenommen.

Ein Drogenspürhund wurde auf die zwei Männer losgelassen. Daraufhin fand man mehrere Cliptütchen Marihuana. Gegen die beiden wird wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln ermittelt. Der 22-Jährige soll noch am Freitag einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.

Von mb