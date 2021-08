Dritter Dynamo-Fahndungsaufruf: Vier Gesuchte stellen sich selbst

Dresden

Am Montag hat die Dresdner Polizei zum dritten Mal 20 Fotos von Verdächtigen veröffentlicht, die an den Krawallen rund um das Dynamostadion am 16. Mai beteiligt gewesen sein sollen. Tags darauf haben sich vier der Gesuchten selbst gestellt. Die 18, 23, 24 und 25 Jahre alten Männer seien eindeutig identifiziert, teilte die Polizei mit.

Diese Verdächtigen werden noch gesucht

Zur Galerie Dritte Öffentlichkeitsfahndung nach Krawallen bei Dynamo Dresden

Mithin werden noch 16 Personen gesucht. Hinweise nimmt die Polizei weiterhin unter (0351) 483 22 33 oder hinweisaufnahme.pd-dresden@polizei.sachsen.de entgegen.

