Dresden

Die Polizei in Dresden sucht aktuell nach dem vermissten Jochen Peter K. aus Lockwitz. Der 63-Jährige verließ am Vormittag des 24. Juli die eheliche Wohnung an der Grohmannstraße und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Die Beamten haben mögliche Anlaufpunkte geprüft, konnten den Mann jedoch nicht ausfindig machen.

Jochen-Peter K. aus Dresden-Lockwitz Quelle: Polizei Dresden

Der Vermisste ist dringend auf Medikamente angewiesen. Er ist etwa 1,75 Meter groß, kräftig und hat dunkelblondes meliertes Haar. Bekleidet ist Jochen K. mit blauen Jeans, einem blauen T-Shirt und Schlappen. Auffällig ist sein schleppender Gang.

Wer den Vermissten gesehen hat und Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten, sich unter der Nummer 0351/483 22 33 bei der Polizei zu melden.

