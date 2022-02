Dresdner Süden: Betrunkener fährt geradeaus in Grundstück

Dresden

In Dresden-Kleinpestitz/Mockritz im Süden der Stadt hat am Samstagabend ein betrunkener Autofahrer einen Unfall verursacht. Der Mann war am Ende der Döbraer Straße nicht abgebogen, sondern einfach gradeaus in ein Grundstück gefahren.

Der Opel des Mannes sprang eine Mauer herunter, verfehlte nur knapp ein parkendes Auto, rammte ein Trampolin und stürzte am Ende noch eine Treppe hinab. Bei dem 37-Jährigen am Steuer wurde ein Atemalkoholwert von 1,82 Promille gemessen. Er kam ins Krankenhaus.

Am Opel entstand Totalschaden. Die Bergung des ramponierten Autos auf unebenem Gelände barg für den Abschleppdienst einige Herausforderungen.

Von halk