Dresdner Seniorin um 18 000 Euro betrogen

Dresden

Telefonbetrüger haben eine Dresdnerin um 18 000 Euro geprellt. Die Täter riefen die 62-Jährige am Donnerstag an und gaben sich als Polizeibeamte aus. Angeblich habe die Tochter der Frau einen Verkehrsunfall verursacht und müsse deshalb ins Gefängnis. Wenn sie 39 000 Euro zahle, bräuchte die Tochter die Haftstrafe nicht antreten, machten die Betrüger der 62-Jährigen weis. Da die Seniorin diese Summe nicht aufbringen konnte, erklärten sich die Ganoven mit einer Anzahlung einverstanden. Die Frau übergab schließlich 18 000 Euro an eine Botin, teilte die Polizei mit. Nun ermitteln die Beamten wegen Betruges.

Mit der gleichen Masche versuchten Telefonbetrüger, Geld von drei weiteren Senioren zu ergaunern. Diese sollten Beträge zwischen 31 000 Euro und 72 000 Euro zahlen. Doch alle Angerufenen witterten den Betrug und übergaben kein Geld.

Von ttr