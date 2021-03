Dresdner Rentner wird um fast 80.000 Euro betrogen

Fast 80.000 Euro hat ein Dresdner Senior an einen Boten übergeben, um seine Tochter nach einem tödlichen Unfall aus dem Gefängnis zu holen. Dass er betrogen worden war, merkte der 80-Jährige zu spät.

Wie die Polizei meldet, gab es am Montag in Dresden noch vier weitere ähnliche Betrugsversuche per Telefon (Symbolbild). Quelle: Rolf Vennenbernd/dpa