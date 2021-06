Dresdner Polizei sucht Tankstellenräuber

Dresden

Am 31. Mai ist eine Tankstelle an der Reicker Straße in Dresden überfallen worden. Die Polizei hat jetzt Aufnahmen einer Überwachungskamera veröffentlicht und sucht nach Hinweisen.

Die Männer hatten in der Nacht zu jenem Montag gegen 3.30 Uhr die Verkäuferin bedroht. Sie raubten mehrere hundert Euro aus der Kasse und flüchteten. Die 59 Jahre alte Angestellte wurde dabei leicht verletzt.

Mit diesen Bildern sucht die Polizei nach Hinweisen Quelle: Polizei Dresden

Einer der Täter ist etwa 1,65 Meter groß und schlank. Er trug eine dunkle Jacke und eine OP-Maske. Sein Begleiter ist mit geschätzten 1,80 Metern deutlich größer und ebenfalls schlank. Er trug dunkle Kleidung und ein Tuch vor dem Mund.

Hinweise zur Identität der Gesuchten nimmt die Polizei unter (0351) 483 22 33 entgegen.

Von fkä